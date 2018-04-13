بعد اشكال الطريق الجديدة.. تيار “المستقبل” يدعو أنصاره لضبط النفس

قال تيار “المستقبل” إن “منطقة الطريق الجديدة شهدت مساء الجمعة، تجمهراً شعبياً مناوئاً لزيارة كان يقوم بها المرشح عن دائرة بيروت الثانية رجا زهيري لأحد زملائه المرشحين على اللائحة”.

واعتبر التيار، في بيان، أن “ردة فعل الشبان في المنطقة، والتي جاءت بعد استفزاز مقصود تخلله اطلاق الرصاص، لا تستقيم مع توجهات القيادة، والمسؤولية الملقاة عليها في حماية العملية الانتخابية والانشطة المواكبة لها”، مؤكدا حقوق كافة المرشحين للقيام بما تقتضيه المنافسة الانتخابية.

وناشد “المستقبل” أنصاره في كافة المناطق، لا سيما في الطريق الجديدة، عدم الانجرار إلى ايأي استفزاز مهما كانت دوافعه وتجنب أية ردات فعل غير مسؤولة من شأنها أن توقع الضرر بالأهداف التي يعمل لها التيار والرئيس سعد الحريري.

كما عبر التيار عن “الاسف الشديد للحادث الذي تعرض له السيد الزهيري”، واعتذر عن كافة المشاهد التي رافقته.

كذلك، نوه التيار “بدور الجيش اللبناني في تأمين سلامة المرشح”، وشدد على كافة المناصرين ضبط النفس وعدم إعمال العاطفة وتجاوز حدود القانون في مقاربة اي نشاط انتخابي.