بعد احتفالها بعيد ميلادها.. نادين نسيب نجيم في المستشفى

بعد احتفالها بعيد ميلادها منذ يومين، تعرضت الممثلة اللبنانية ندين نسيب نجيم الى وعكة صحية نقلت اثرها الى المستشفى.

ونشرت نجيم “ستوري” على تطبيق “انستغرام” يظهر يدها في احد المستشفيات وعلقت: “حاولت كتير أني كون أقوى وما بيّن عن وجعي خاصة ليلة عيد ميلادي بس ما قدرت… وانتهيت بالمستشفى يا رب تكون معي لأنه نفسيًا تعبت صرلي شهر على هالحالة”.

ومن ثم نشرت نجيم على “تويتر”، صورة لها أثناء وضعها على جهاز التنفس الصناعي بالمستشفى، وأرفقتها بتغريدة جاء فيها “عم بتشارك معكم هاللحظة ت قلّكن أني منيحة بإذن الله ورح كون قوية كرمال الناس يلي بتحبني وكرمال ولادي وعيلتي ورح ضلني مبتسمة ما تخافوا عليّ”.

وتابعت في تغريدة أخرى: ” شكراً لكل حدا اتطمن عليي اعذروني ما رح فيي ردّ عالكل بس محبتكم عطتني قوة وفرح وانا لأول مرة بشارككم تعبي ووجعي بس حسّيت أني بحاجة لألكن حدّي”.