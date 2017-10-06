ما زالت توابع أزمة إيقاف هيفاء وهبي عن التمثيل في مصر مستمرة، وذلك بعدما أعلنت نقابة الممثلين عن إيقافها لحين تسوية أزمتها مع المنتج محمد السبكي وسداد المبالغ المالية المستحقة له.

ذلك القرار الذي جاء بالتزامن مع ما نشر من أخبار حول استعداد هيفاء وهبي لبطولة فيلم “الديزل” بصحبة الفنان محمد رمضان، وهو الأمر الذي نشره رمضان عبر حسابه على “فيسبوك”، قبل أن يعود ويحذف الخبر بعد الإعلان عن إيقاف هيفاء وهبي، دون أن يعلن الأسباب التي دعته لذلك.

وفي تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” أكد المنتج أحمد السبكي أن ما نشر عن تعاقده مع هيفاء وهبي على بطولة فيلم “الديزل” أمر غير صحيح على الإطلاق، معتبرا أن الأمر لم يتعد الترشيح للفيلم.

وأوضح السبكي أن الفيلم ما زال في مرحلة الكتابة، حيث يتولى 3 كتاب وضع النص الخاص به، وبعدها سيرى المنتج الممثلة الأنسب للمشاركة في بطولة العمل، كما أكد على كونه لا علاقة له بالأزمة المثارة في الوقت الحالي بين شقيقه محمد السبكي وهيفاء وهبي، التي تتواجد خارج مصر في الوقت الحالي.

وعلق أحمد السبكي على مسألة الاختيار قائلا “هنشوف الدور هينادي على مين”، وفي حال كانت هيفاء وهبي هي المناسبة للمشاركة في الفيلم رغم تواجد الأزمة الخاصة بها علق السبكي قائلا “مفيش مشكلة مبتتحلش”.