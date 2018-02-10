بعد إسقاط الطائرة الاسرائيلية.. ما الذي تغير بقواعد الاشتباك السوري؟

لطالما اقتصر الرد السوري على اي تهديد او اعتداء اسرائيلي على ارضه بالتوعد بالرد في الزمان والمكان المناسبين. سنوات من احتلال الجولان والاعتداءات المتكررة و لم يأت الزمن والمكان المناسبين للرد.

مع اندلاع الحرب في سوريا لم تتغير الاستراتيجية السورية في التعاطي مع اي عدوان اسرائيلي. اكثر من مئة غارة اسرائيلية في العمق السوري الذي لم يحرك ساكنا.فما الذي تغير اليوم.

بالنسبة لإسرائيل فإن الخطر الايراني قائم وبالتالي فإن اسقاط طائرة وان شكل منعطفا استراتيجيا مهما في طريقة التعاطي معها الا انه لن يثنيها عن مواصلة مخططها.

ماذا عن حزب الله الموجود في سوريا.واي دور او تأثير على لبنان له. ففي بيان صادر عنه راى ان ما جرى هو بداية مرحلة استراتيجية جديدة تضع حدا لاستباحة الأجواء والأراضي السورية.وما حصل يعني بشكل قاطع سقوط المعادلات القديمة مجددا التأكيد على وقوفه الثابت والقوي إلى جانب الشعب السوري في الدفاع عن أرضه وسيادته وحقوقه المشروعة.

تقرير: مهى ضاهر