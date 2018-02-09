بعثة لبنان في إفتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

تم اليوم وبشكل رسمي إفتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 والتي تقام في العاصمة الكورية بيونغ تشانغ بمشاركة 91 دولة من مختلف قارات العالم.
وشهد الحفل تقديم بعثة لبنان التي يرأسها السيد ريمون سكر بالإضافة إلى الإداريين السيدين فرادي كيروز ويوسف خليل، والمدربان سليم كيروز ورومان غارسان واللاعبون ناتاشا مخباط وآلان بحلق وسامر طوق.
وكانت البعثة قد غادرت إلى كوريا الجنوبية يوم الإثنين الماضي، حيث يشارك لبنان في سباقات التزلج الألبي وسباق العمق.
وتقام المنافسات خلال الفترة من 9 إلى 25 شباط الحالي.
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