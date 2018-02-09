بعثة لبنان في إفتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

تم اليوم وبشكل رسمي إفتتاح د​ورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018​ والتي تقام في العاصمة الكورية ​بيونغ تشانغ​ بمشاركة 91 دولة من مختلف قارات العالم.

وشهد الحفل تقديم بعثة لبنان التي يرأسها السيد ​ريمون سكر​ بالإضافة إلى الإداريين السيدين ​فرادي كيروز​ و​يوسف خليل​، والمدربان ​سليم كيروز​ و​رومان غارسان​ واللاعبون ناتاشا مخباط وآلان بحلق وسامر طوق.

وكانت البعثة قد غادرت إلى كوريا الجنوبية يوم الإثنين الماضي، حيث يشارك لبنان في سباقات التزلج الألبي وسباق العمق.

وتقام المنافسات خلال الفترة من 9 إلى 25 شباط الحالي.