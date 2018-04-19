بطولة مونتي كارلو للتنس: غوفين وزفيريف إلى ربع النهائي

تأهل البلجيكي ديفيد غوفين إلى الدور ربع النهائي لبطولة مونتي كارلو للتنس لفردي الرجال، ذات الـ1000 نقطة، المقامة في امارة موناكو الفرنسية .
وجاء تأهل غوفين، المصنف السادس في البطولة، عقب فوزه على المصنف 11 في البطولة، منافسه الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت، بمجموعتين متتاليتين دون رد بواقع 6-4 و7-5، في مباريات الدور الثالث .
في لقاء آخر، نجح الألماني الكسندر زفيريف في العبور إلى الدور المقبل، بفوزه على مواطنه يان لينارد شترف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 6-4 و4-6 و6-4 .
Powered By Future Television s.a.l