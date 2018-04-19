بطولة مونتي كارلو للتنس: غوفين وزفيريف إلى ربع النهائي

تأهل البلجيكي ​ديفيد غوفين​ إلى الدور ربع النهائي لبطولة مونتي كارلو للتنس​ لفردي الرجال، ذات الـ1000 نقطة، المقامة في امارة موناكو الفرنسية .

وجاء تأهل غوفين، المصنف السادس في البطولة، عقب فوزه على المصنف 11 في البطولة، منافسه الاسباني ​روبرتو باوتيستا أغوت​، بمجموعتين متتاليتين دون رد بواقع 6-4 و7-5، في مباريات الدور الثالث .

في لقاء آخر، نجح الألماني ​الكسندر زفيريف​ في العبور إلى الدور المقبل، بفوزه على مواطنه ​يان لينارد شترف​ بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 6-4 و4-6 و6-4 .