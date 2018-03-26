بطولة غرب آسيا للتنس تنطلق غدًا في بيروت

تشهد ملاعب نادي الجولف في بيروت، اعتبارا من الغد، منافسات بطولة غرب آسيا للتنس، تحت 12 عامًا، والتي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة، تحت إشراف الاتحاد الآسيوي.

ويتألف الفريق اللبناني للذكور، من فريدي اسطفان وفادي بيدان ووليم جاد، تحت قيادة المدرب توماس ويل.

أما فريق الإناث، يتألف من ماريا بريدي ويمنى فيصل وأنيسيا حمود، بقيادة المدرب محمد عطايا.

وأجريت اليوم، عملية سحب القرعة، بحضور رئيس الاتحاد اللبناني، أوليفر فيصل، ونائبه مدير البطولة، عارف مارديني، والأمين العام آلان صايغ.

وتشارك في فئة الذكور، 7 دول، وهي لبنان، سوريا، إيران، الأردن، قطر، العراق واليمن.

وفي فئة الإناث، تشارك 4 دول وهي لبنان، سوريا، إيران والعراق.