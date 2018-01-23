بطولة دبي: فوز سهل للنجم الرادسي على Ball Above All

ضمن منافسات اليوم السادس من ​بطولة دبي الدولية الودية​ في كرة السلة، إستطاع فريق ​النجم الرادسي التونسي​ من تحقيق فوزٍ سهلٍ على حساب فريق ​Ball Above All​ بنتيجة 93-55.

وتمكن الفريق التونسي من السيطرة على أجواء المباراة من اللحظات الأولى، ليحقق فوزاً مهماً في البطولة وبفارق 38 نقطة، متوفقاً في جميع الأرباع .

والجدير بالذكر أن البطولة يشارك فيها ثلاثة فرق من لبنان، هي ​الرياضي​ و​الحكمة​ و​هومنتمن​، وكان الرياضي قد فاز أمس على Ball Above All بنتيجة بنتيجة 86 – 61 و بفارق 25 نقطة .

ويلعب الحكمة اليوم مباراته الأخيرة في الدور الأول أمام سان بيدا.