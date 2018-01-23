بطولة دبي: فوز سهل للنجم الرادسي على Ball Above All

ضمن منافسات اليوم السادس من بطولة دبي الدولية الودية في كرة السلة، إستطاع فريق النجم الرادسي التونسي من تحقيق فوزٍ سهلٍ على حساب فريق Ball Above All بنتيجة 93-55.
وتمكن الفريق التونسي من السيطرة على أجواء المباراة من اللحظات الأولى، ليحقق فوزاً مهماً في البطولة وبفارق 38 نقطة، متوفقاً في جميع الأرباع .
والجدير بالذكر أن البطولة يشارك فيها ثلاثة فرق من لبنان، هي الرياضي والحكمة وهومنتمن، وكان الرياضي قد فاز أمس على Ball Above All بنتيجة بنتيجة 86 – 61 و بفارق 25 نقطة .
ويلعب الحكمة اليوم مباراته الأخيرة في الدور الأول أمام سان بيدا.
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