بطولة اسيا للاندية :تويوتا الفارك يتخطى الرياضي بيروت بصعوبة وانتصار لبيتروشيمي

ضمن منافسات اليوم الاول خلال فعاليات ​​ البطولة الاسيوية لكرة السلة للاندية 2019​ ​ التي ستقام على ارض تايلاند من 27 ايلول حتى 2 تشرين الاول ، سقط ​ فريق الرياضي بيروت ​ بطل النسخة الاخيرة في ظهوره الاول هذا العام امام ​ فريق تويوتا ​ الفارك الياباني بفارق 11 نقطة وبنتيجة 76 – 87 .

حيث بسط الفريق الياباني سيطرته النسبية من الدقيقة الاولى وصنع التقدم البسيط لينهي النصف الاول بنتيجة بنتيجة 32 – 41 وبفارق 9 نقاط .

وفي الربع الثالث حاول الرياضي تقليص الفارق تدريجياً وأكمل ذلك في الربع الاخير حيث ظل الفريقان متقاربان رغم تقدم الفريق الياباني بفارق طفيف الذي استغل غيابات الرياضي وتشكيلته الجديدة ليخطف الانتصار بنتيجة 87 – 76 وبفارق 11 نقطة رغم خبرة النجم المصري المخضرم ​اسماعيل احمد​ .

واتت نتائج الارباع على الشكل التالي :

-الربع الاول : الرياضي اللبناني 18 – الفارك الياباني 21 .

-الربع الثاني : الرياضي اللبناني 32 – الفارك الياباني 41 .

-الربع الثالث : الرياضي اللبناني 56 – الفارك الياباني 62 .

-الربع الرابع : الرياضي اللبناني 76 – الفارك الياباني 87 .

وسيواجه الرياضي فريق مونو فامباير التايلاندي ،يوم الجمعة الساعة 30 : 11 ظهراً بتوقيت بيروت .

وفي باقي المباريات ، حقق فريق باويان التايواني الانتصار بنتيجة 106 – 62 وبفارق 44 نقطة امام فريق لياونينغ الصيني ، وفي مباراة ثانية فاز فريق مونو فامبيرالتايلاندي 100 – 92 وبفارق ثمانية نقاط امام فريق ميرالكو بولز الفلبيني ، كما فاز فريق ​بيتروشيمي​ الايراني بنتيجة 77 – 62 وبفارق 15 نقطة امام فريق سيوول نايتس الكوريا الجنوبي .