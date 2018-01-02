بسترس ترأس قداس ختان المسيح في كاتدرائية النبي ايليا: نصي من اجل السلام

أقيم اليوم في كاتدرائية النبي ايليا للروم الملكيين الكاثوليك في وسط بيروت، قداس لمناسبة رأس السنة الجديدة وختان يسوع وفي تذكار القديس باسيليوس الكبير.

ترأس القداس راعي ابرشية بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران كيرلس بسترس، وعاونه كاهن الرعية الاب اغابيوس كفوري. وخدم القداس الالهي جوقة كنيسة الكاتدرائية في حضور عدد من المؤمنين.

وبعد الانجيل المقدس ألقى بسترس عظة العيد، وقال: “نصلي من اجل السلام، ولكن السلام لن يحققه الله من دوننا نحن، بمعونة الله وبالروح القدس الساكن فينا. نعمل لكي يتحقق السلام، ونصلي لاجل السلام الذي يتحقق بعملنا ومحبتنا وتضامننا. نصلي من أجل السلام في لبنان، وخصوصا في العالم العربي”.

أضاف: “المسيح جاء لينشئ ملكوت السماوات، هذا الملكوت الداخلي الذي وحده يستطيع ان يمنحنا السلام في قلوبنا ويمنح السلام للعالم اجمع”.

بعد القداس تقبل بسترس وكاهن الرعية تهاني العيد في صالون الكنيسة.