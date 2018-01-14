بزي لباسيل: نسأل الله ان يحمي لبنان من فلتات لسان معاليه

ردّ عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب علي بزي على المواقف التي اطلقها رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل خلال جولته العكارية ﻻسيما المواقف المتصلة بانجاز اﻻنتخابات النيابية واﻻصلاحات في القانون والشراكة الوطنية.

وقال بزي في بيان صادر عنه: “تكلموا تعرفوا” فإن المرء مخبوء تحت فلتات لسانه، مجددا لرئيس التيار الوطني الحر معالي الوزير جبران باسيل نصيب وافر من هذا القول المأثور ﻻمير الكلام والبيان اﻻمام علي “ع” حيث فاض لسان معاليه بحقيقة ناصعة ﻻ تحتمل التأويل حيال موقف “معاليه” وتياره من اﻻنتخابات النيابية وكيفية مقاربتهم لهذا اﻻستحقاق المحوري في حياة لبنان الدولة والمؤسسات والذي ينتظره اللبنانيون بفارغ الصبر للتعبير عن خياراتهم السياسية وللتأكيد على ثوابتهم الوطنية ولتحقيق الشراكة الوطنية التي يظن “معاليه” انه الوكيل الحصري لها ومن دون لمساته تسقط تجربة لبنان في الشراكة… ﻻ يا معالي الوزير الشراكة كانت وستبقى بخير طالما هي بمنأى عن منطق الشركة وهو منطق للأسف بدأ يطغى على اداء وسلوك تياركم في كل مفاصل الدولة واﻻدارة”.

وأضاف بزي: “لقد قال اليوم الوزير باسيل في إحدى محطاته ما حرفيته “كما انتخبنا الرئيس وشكلنا الحكومة بإرادة اللبنانيين هكذا سننتخب مجلس النواب الجديد”. مجددا ﻻ يا معالي الوزير قد نوافقكك بما قلت بكلمة واحدة هي “ارادة اللبنانيين” نحن نريد انجاز اﻻنتخابات النيابية في موعدها كي يعبر اللبنانيون عن ارادتهم بحرية، لبنان واللبنانيون يا معالي ﻻ يحتملون انجاز اﻻنتخابات النيابية بنفس السيناريو الذي انجزتم فيه استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية! بعد شغور رئاسي استمر لسنتين ونصف”.

وحول كلام الوزير باسيل عن اﻻصلاحات في القانون اﻻنتخابي قال بزي: “لقد تصديتم يا معالي الوزير لكل اﻻصلاحات التي قدمت من أجل تحسين هذا القانون الذي استغرق دراسته اكثر من عشر سنوات فلماذا معاليك وبعد خلطة “الدبس بالطحينة” جئت تطالب اليوم وبعد فوات اﻻوان بفصل الطحينة عن الدبس؟”.

وختم بزي رده بالقول: “نسأل الله ان يحمي لبنان من فلتات لسان معاليه ويحمي ايضا قانون اﻻنتخابي واﻻنتخابات من السيناريو الذي عالج به لبنان شغوره الرئاسي”.