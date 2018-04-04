بري يُحذر من التهديدات الإسرائيلية.. وينوي تسمية الحريري لرئاسة الحكومة

في عين التينة، نقل نواب لقاء الاربعاء عن رئيس مجلس النواب نبيه بري سلسلة مواقف، بينها نيته تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة مجلس الوزراء بعد الإنتخابات النيابية.

“بعد الانتخابات النيابية لا بد من تعديل القانون الجديد لأنه كان نتيجة استنفارات عصبية من قبل بعض الاطراف”، هذا ما يمكن استنتاجه من المواقف الصادرة عن الرئيس بري والنواب الذين التقوه في اطار لقاء الاربعاء النيابي، وقد لفت حضور النائب والمرشح عن دائرة بيروت الاولى سيرج طورسركيسيان.

الرئيس بري استقبل كذلك النائب غازي العريضي وبحث معه شؤونا انتخابية، وردا على سؤال عما اذا كان سبب الزيارة هو لقاء الفينيسيا الذي جمع الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع والنائب وليد جنبلاط مع الوزير السعودي نزار العلولا، اكتفى العريضي بالابتسامة.