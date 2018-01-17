بري يلتقي روحاني ولاريجاني وولايتي خلال زيارته طهران

يواصل رئيس مجلس النواب نبيه بري زيارته الى ايران وهو التقى الرئيس الايراني حسن روحاني في قصر الرئاسة حيث جرى البحث في بعض بنود مؤتمر اتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الاسلامي والعلاقات اللبنانية – الايرانية والهمّ العربي والاسلامي في هذه المرحلة .

الرئيس الايراني اشاد خلال اللقاء بدور الرئيس بري معربا عن اعتزازه بالعلاقات المتينة التي تربط ايران بلبنان والدور الذي يلعبه بري في هذا الاطار واضاف روحاني نحن على ثقة بأن لبنان سيشهد مزيداً من الاستقرار والازدهار .

من جهته وصف الرئيس بري اللقاء بالمثمر وقال ان الرئيس روحاني نوّه بالوضع الهادئ والمطمئن في لبنان املا بقاءَه.

وعقب لقائه مستشار مرشد الثورة الإسلامية في ​إيران​ ​علي أكبر ولايتي​، في جامعة “آزاد”، شدّد رئيس مجلس النواب ، على أنّ ايران كانت ومازالت الأساس والقلب النابض للمقاومة”، مؤكّداً “عمق العلاقة الأخوية بين حركة “أمل و”​حزب الله​”

واضاف إن شاءالله الأمين العام لـ”حزب الله” وأنا، جسدان في قلب واحد”.

وركز بري على ضرورة الوحدة ليس في ​لبنان​ فحسب بل في كل ​العالم العربي​ والإسلامي، بمواجهة مشروع ​شيمون بيريز​.

ولايتي من جهته اشاد بدورالرئيس بري الكبير في إرساء أسس المقاومة في ​لبنان​ مشيداً بتعاون حركة امل و​حزب الله​ وتعزيز المقاومة والوحدة الوطنية، حيث بات لبنان موضع فخر في المنطقة ويتمتّع بأكثر قدر من الهدوء والإستقرار كما قال.

الرئيس بري كان التقى رئيس مجلس الشورى الايراني وبحث معه الاوضاع في المنطقة وأعمال اتحاد برلمانات دول منظمة المؤتمر الاسلامي.