بري يدعو المشنوق لتدارك الثغرات التي يمكن أن تنشأ بانتخابات المغتربين

دعا رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، وزير الداخلية والبلديات ​نهاد المشنوق​، خلال لقائه به الأسبوع الماضي إلى تدارُك كلّ الثغرات الّتي يمكن أن تنشأ في ​انتخابات​ المغتربين، وأوّل خطوات هذا الإستدراك تكون بإرسال مندوبين من ​لبنان​ لإدارة الإنتخابات في المراكز المحدّدة للمغتربين في الخارج”.

وأشارت صحيفة “الجمهورية” إلى أنّ “وزير الداخلية أبلغ رئيس المجلس بعدم قدرة الوزارة على إرسال مندوبين بالنظر إلى الكلفة المالية، علماً أنّ الكلفة المالية لإرسال المندوبين ليست مرتفعة وتتراوح بين 300 و500 ألف دولار”.

ومساء أمس، التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وزير ‏الثقافة غطاس خوري في معراب، موفداً من الرئيس الحريري، ‏على مدار ساعة ونصف الساعة، في حضور وزير الإعلام ملحم ‏رياشي. وتم عرض المسجدات السياسيّة والانتخابيّة.‏

ووفق المعلومات، فإن البحث تركز على ما بعد الانتخابات، خصوصاً الملف الاقتصادي في ضوء نتائج مؤتمر “سيدر”.

إلى ذلك، أكد الرئيس سعد ‏الحريري أن “هناك لوائح تترشح في بيروت في مواجهة لائحة ‏تياره، وهي تحمل زوراً راية الوفاء للرئيس الشهيد رفيق الحريري، ‏وهدفها الحقيقي تشتيت أصوات الناخبين لمصلحة لائحة حزب الله ‏ومصادرة قرار بيروت”.‏

وقال الحريري خلال مأدبة فطور أقامتها جمعية “صلاح الدين ‏الكبرى” قبل ظهر أمس في مقهى “بالاس كافيه” في حضور ‏عدد من مرشحي لائحة “المستقبل لبيروت” وحشد من أبناء ‏العائلات البيروتية: “هذا اللقاء يجمع الأحباب والأصدقاء الذين ‏واكبوا مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأنتم تمثلون ‏الأوفياء الحقيقيين وليس المزيفين، الذين يدّعون الوفاء لرفيق ‏الحريري ويحملون راية مسيرته، وفي الوقت نفسه يشكلون لوائح ‏ضد لوائح تيار المستقبل في بيروت وغيرها. فلو كانت هذه اللوائح ‏لمصلحة بيروت فلا مشكل معهم، ولكن من يخدمون؟. هناك ‏لائحتان تتنافسان في بيروت، لائحة المستقبل ولائحة حزب الله. ‏هؤلاء الذين يؤلفون هذه اللوائح تحت شعار رفيق الحريري هدفهم ‏تشتيت أصواتكم وأصوات البيارتة لمصلحة لائحة حزب الله، وأنا ‏على يقين أنكم بتصويتكم الكثيف للائحة تيار المستقبل ‏ستفشلون مخططهم ومشاريعهم”.‏

ولفت إلى أن “هذه الانتخابات تجرى على أساس القانون الجديد ‏وليس القانون الأكثري السابق، وواجب كل واحد منكم الاقتراع ‏وعدم التهاون والتراخي، لأنكم كلما رفعتم نسبة الاقتراع حافظتم ‏على قرار بيروت وقطعتم الطريق على الآخرين لمصادرته”.‏

وأضاف: “أنا أركز باستمرار على الحفاظ على الاستقرار ونسعى ‏في الوقت ذاته للنهوض بالوضع الاقتصادي، ومن هنا انطلقنا لعقد ‏مؤتمر سيدر الذي سيوجد الآن فرص العمل للشباب والشابات، ‏إذا طبقناه كما يجب، وهناك حصة كبيرة لبيروت منه ونحن سنولي ‏حاجات العاصمة كل اهتمام، وخصوصاً تنفيذ مشاريع الكهرباء ‏والنفايات والمياه، وحل مشكلة السير وسنبقى على تواصل ‏معكم للوقوف على حاجاتكم ومطالبكم”.‏