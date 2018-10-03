بري: هناك بصيص أمل في ملف تشكيل الحكومة

بصيص امل اطل من عين التينة من خلال تفاؤل عكسه رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الاربعاء النيابي لجهة قرب تشكيل الحكومة.

حكومة باتت ضرورة لعدة اعتبارات منها ضرورة وجودها للتصدي للوضعين الاقتصادي والاجتماعي ولكن اولها التهديدات الاسرائيلية التي اعتبر بري انها ليست عبثية او اعلامية وانما انطلاقا من السياسة الاسرائيلية العدوانية والاعتماد على نظرية كيسنجر بأن لبنان فائض جغرافي مثنيا على موقف رئيس الجمهورية وتحرك وزير الخارجية في هذا الاطار.

وبعيدا من التفاصيل حول التنازلات التي قدمت عكس النائب بلال عبد الله موقف الحزب التقدمي الاشتراكي لجهة العقدة الدرزية.

ضرورة مواجهة الوقائع والاخطار من خلال تشكيل الحكومة اكدت عليه ايضا كتلة التحرير والتنمية التي اجتمعت برئاسة بري داعية الى وقف حرق الوقت والتضامن لإخراج البلاد من واقع التهديدات لأمنها ونقدها وسياحتها ومناعتها ومقاومتها.