بري: نتطلع إلى مشاركة كثيفة في عمليات الاقتراع

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن كل أبناء الجنوب وفي المقدمة المخاتير وأعضاء الهيئات اﻻختيارية وكل الهيئات التمثيلية المنتخبة معنيون بتحويل اﻻستحقاق اﻻنتخابي الى استفتاء على ثوابت الجنوب اللبناني في الوحدة والعيش المشترك الحقيقي.

وشدد بري على الدور المحوري المناط بالمختارين في حث الناخبين لرفع نسبة اﻻقتراع في اﻻنتخابات في مختلف الدوائر خصوصاً في الجنوب، معتبرا أن “اﻻنكفاء عن المشاركة في العملية هو تخل عن القيام بواجب وطني وتخل عن المسؤولية”.

كلام بري جاء خلال لقاء موسع في قاعة أدهم خنجر في المصيلح أمس، مع وفد من رابطة مخاتير قرى صور، ضم رئيس الرابطة وأكثر من 150 مختاراً.

وفي حديث صحفي للـ”الجمهورية” قال بري: “إننا نتطلع إلى مشاركة كثيفة في عمليات الاقتراع، وهذا واجب على كل مواطن”.

وأكد:”موقفي معروف ولم أحد عنه ولن أحيد، وهو أنني مع انتخابات نظيفة بكل معنى الكلمة، تجري بكل حرية ولا تشوبها شائبة ولا أي تشويه لمسارها أو للتحضيرات المرتبطة بها”.

وخالف بري المتشائمين على مصير الانتخابات مكرراً التأكيد “أنها ستجري في موعدها”، وقال: “أنا مطمئن إلى الانتخابات وإني على يقين أن ليس هناك ما يمكن أن يؤدي إلى تعطيلها أو تأجيلها أو التأثير عليها”.