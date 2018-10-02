بري: للتنبّه من الخطر الذي أشاعه الكلام الحربي الاسرائيلي ضد لبنان

وقيّم بري ايجابا، تحرك الديبلوماسية اللبنانية لعرض الموقف اللبناني، مع التشديد على اجتماع اللبنانيين صفا واحدا حيال الخطر الاسرائيلي.

في السياق نفسه، قال مرجع أمني كبير لـ”الجمهورية” أن: “لبنان دائما دائرة الخطر والاستهداف الاسرائيلي، وهذا ما يجعلنا دائماً في أعلى درجات اليقظة والحذر من ايّ غدر اسرائيلي، والتحسّب لأي طارئ”.

ويلفت المرجع الى “اننا وإن كنّا لا نأمن لإسرائيل وغدرها، الّا اننا مع التطورات المستجدة، لم نصل بعد الى تقييم يرجع تطور الأمور الى مواجهات عسكرية”.