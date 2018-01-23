بري: لبنان يتطابق مع أعلى المعايير الدولية لجهة مكافحة تمويل الإرهاب

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاثاء، لمساعد وزير الخزانة الإميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، أن القوانين التي أقرها المجلس النيابي جعلت لبنان دولة تتطابق مع أعلى المعايير القانونية الدولية لجهة نقل الأموال والحركة المالية ومحاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأثار من عين التينة إمكان تطبيق النموذج المتبع في بعض الولايات الأميركية والدول الأوروبية لجهة تشريع زراعة الحشيشة للصناعات الطبية.

وقد نوه المسؤول الاميركي بأداء المصرف المركزي اللبناني والمصارف اللبنانية في هذا الصدد.

كذلك استقبل وزير المالية علي حسن خليل في مكتبه في الوزارة بيلينغسلي مع الوفد المرافق، وذلك في اطار لقاءاته التي يجريها مع عدد من المسؤولين في لبنان.

ثم إستقبل الرئيس بري رئيس حزب الإتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد الذي قال بعد اللقاء: تشرفت بلقاء الرئيس بري وقد باركت التوقيع الذي حصل أمس والذي يتعلق بتأكيد موعد الإنتخابات وقطع دابر التشكيك بإجرائها. ومن المفترض ان تبدأ مرحلة معركة الإنتخابات في المرحلة القادمة.

وأضاف: “تداولنا مع دولته في الأوضاع العامة، وإن شاءالله تكون كل الأمور مهيأة لإجراء إنتخابات عادلة وهادئة ومريحة وان يعبر الرأي العام عن رأيه بكل حرية وراحة وان تأتي النتائج مرضية. وإن شاءالله سيكون هناك تعاون بيننا وبين دولته في كل المناطق”.