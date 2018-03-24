بري: كلما اقتربنا من الاستحقاق الإنتخابي ينحدر الخطاب السياسي

أسف رئيس مجلس النواب نبيه بري “لانحدار الخطاب السياسي كلما اقتربنا من موعد الإنتخابات الى مستويات لا تخدم لبنان ولا وحدته ولا صورته أمام العالم”.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم رئيس واعضاء ولاعبي نادي الشباب الغازية الذي تأهل إلى مصاف اندية الدرجة الأولى في كرة القدم، في حضور هيئة الرئاسة في حركة “أمل” خليل حمدان ومسؤول مكتب الشباب والرياضة المركزي في الحركة مصطفى حمدان واعضاء هيئة المكتب وعضو الإتحاد اللبناني في كرة القدم مازن قبيسي.

وأكد بري ان “الشباب اللبناني بقدر ما يمثل أمل لبنان ومستقبله، هو ايضا وجهه الناصع والمشرق”، لافتا الى ان “الرياضة بكل انواعها وعلى رغم مناخات الانقسام السياسي التي مرت على لبنان، بقيت طيلة الأعوام الماضية قطاعا إنسانيا عابرا للطوائف والمذاهب ومنزها عن الأمراض والأدران الطائفية والمذهبية”.

وقال مخاطبا لاعبي النادي: “حبذا لو ان السياسيين اليوم يقاربون الاستحقاق الانتخابي بالروح الرياضية ذاتها التي تتنافسون تحت سقفها لحصد الألقاب، ولكن للأسف كلما اقتربنا من موعد السادس من ايار، ينحدر الخطاب السياسي الى مستويات لا تخدم لبنان ووحدته وصورته امام العالم”.

وقدم لاعبو النادي لبري قميص النادي الذي يحمل الرقم 10.

استقبالات

علي صعيد آخر، استقبل بري في حضور حمدان، وفدا من مكتب الشباب والرياضة في الحركة – اقليم الجنوب واعضاء اللجنة التحضيرية لماراثون “عناقيد الأمل”، وقدم له شعار الماراثون لهذا العام.

كذلك استقبل بري المرشح عن المقعد الكاثوليكي في دائرة صيدا جزين جوزيف متري.