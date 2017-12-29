بري عرض الوضع الفلسطيني مع الاحمد: عهد التميمي رمزا لمقاومة الشعب الفلسطيني

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم عضو اللجنة المركزية رئيس الكتلة البرلمانية لحركة “فتح” عزام الاحمد والسفير الفلسطيني أشرف دبور وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات.

وقال الاحمد بعد اللقاء: “تشرفنا بلقاء دولة الرئيس بري ونقلت له تحيات الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية، وتحيات الشعب الفلسطيني الى اهلنا وشعبنا اللبناني الشقيق على الاحتضان الذي لقيته وتلقاه القضية الفلسطينية، وكذلك الشعب الفلسطيني الذي احتضنه لبنان شعبا وحكومة وكل القوى والاطياف السياسية. ان الموقف الاخير الذي وقفه الشعب اللبناني الشقيق في وجه الادارة الاميركية والقرار الارعن الذي اتخذه ترامب اعطى نموذجا للوحدة التي يجب ان تكون على صعيد امتنا العربية بكاملها وعلى صعيد البلدان الاسلامية وكل قوى التحرر في العالم، وايضا في وجه الاحتلال الاسرائيلي وتنكره لقرارات الشرعية الدولية”.

أضاف: “وضعت دولته بصورة الاوضاع في فلسطين والتلاحم الشعبي الفلسطيني في وجه الاحتلال الاسرائيلي والدفاع عن القدس نساء واطفالا وشيوخا من كل الفئات الفلسطينية، ولعل عهد التميمي، هذه الفتاة الفلسطينية، هي النموذج الذي أصبح رمزا لمقاومة الشعب الفلسطيني في العالم كله. وطمأنته الى أن الشعب الفلسطيني لن يتوقف لحظة واحدة عن النضال بكل الاشكال المتاحة حتى يحبط المؤامرة الجديدة.

كما ناقشت مع الرئيس بري واطلعته على التحركات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية على الصعيد الدولي خصوصا بعد الانتصار الذي تحقق في مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة التي وقفت بقوة في وجه التهديدات الاميركية. وناقشت ايضا مع دولته التحرك البرلماني الذي أقر في الاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات الوطنية، وكان مجلس النواب اللبناني في المقدمة واول مجلس عربي عقد جلسة خاصة حول القدس. وبحثنا كيف ننسق هذا التحرك مع الاطراف البرلمانية الاخرى لمحاصرة الموقف الاميركي وعزله”.