بري عرض الوضع الحكومي مع تيمور جنبلاط واستقبل السفير اليوناني ومدير مكتب التحقيق الفيديرالي الاميركي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة، رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي، وتم عرض للاوضاع والوضع الحكومي.

واكتفى جنبلاط بعد اللقاء بالقول: “لا شيء جديد حكوميا، واذا استجد شيء نعلمكم”.

وكان بري استقبل سفير اليونان الجديد فرنسيسكوس فيروس في زيارة بروتوكولية.

والتقى بعد الظهر مدير مكتب التحقيق الفيديرالي الاميركي كريستوفر راي والوفد المرافق والسفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد، وتناول الحديث العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة.