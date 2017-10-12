بري عرض الوضع الامني مع ابراهيم واستقبل المجلس القاري الافريقي ومخزومي والبير منصور

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم في عين التينة، رئيس “حزب الحوار الوطني” فؤاد مخزومي وعقيلته السيدة مي التي قدمت اليه درع مؤسسة مخزومي.

وقال مخزومي بعد اللقاء إنه عرض مع الرئيس بري الأوضاع الإقليمية والدولية، والأوضاع المحلية خصوصا في شقها الاقتصادي بعد جلسات التشريع المتتالية التي عقدها مجلس النواب. وأثنى على “جهود دولة الرئيس بري لإقرار سلسلة الرتب والرواتب الضرورية في عملية إصلاح الإدارة”، وبارك التوافق حول السلسلة والضرائب، داعيا إلى “الحذر من أن تؤدي الضرائب الجديدة إلى انكماش اقتصادي جديد، خصوصا أن إنعاش الدورة الاقتصادية يتطلب خفض الضرائب لا زيادتها”.

وأشار إلى أن “تحسين دخل ثلاثمئة ألف موظف في القطاع العام، يقابله مليون موظف في القطاع الخاص يطالبوا بتحسين دخلهم بسبب غلاء المعيشة الذي ستطاوله زيادة 3.5 في المئة وستؤثر على جميع اللبنانيين”.

المجلس القاري الافريقي

وبعد الظهر استقبل بري المجلس القاري الإفريقي برئاسة رئيسه عباس فواز ونائبه عاطف ياسين وأعضاء المجلس، في حضور المدير العام للمغتربيين هيثم جمعة، وتناول الحديث شؤون الاغتراب ودوره في افريقيا.

وقال فواز بعد الزيارة: “طالبنا دولته بدعم توسيع السلك القنصلي في افريقيا لتسيير الامور القنصلية للجاليات اللبنانيين. وطالبنا أيضا بتوسيع خطوط شركة طيران الشرق الاوسط في افريقيا ودعمه لتوجهنا والقرار الذي اتخذناه بالاجماع بعدم الممارسات السياسية ضمن الجالية اللبنانية. ووعدنا بالعمل لدى المسؤولين المعنيين وبأن يعطي توجيهاته لتلبية هذه المطالب. ونحن نعتبر الرئيس بري المغترب الاول في افريقيا والعالم، وقد وقف ويقف الى جانب الاغتراب اللبناني في العالم، وخصوصا في افريقيا، ونلقى منه كل التشجيع والدعم بصورة دائمة”.

ثم استقبل بري المدير العام لتعاونية الموظفين يحيى خميس الذي أطلعه على مشاريع توسيع وتعزيز عمل التعاونية.

واستقبل ايضا الوزير السابق البير منصور وعرض معه الاوضاع الراهنة.

وبعد الظهر، التقى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وعرض معه الاوضاع الامنية.