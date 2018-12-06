بري عرض التطورات العربية والفلسطينية مع وفد من حماس

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة رئيس كتلة التغيير والاصلاح لحركة “حماس” في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور محمود الزهار على رأس وفد من الكتلة والحركة، وتناول الحديث التطورات الراهنة على الساحة العربية عموما والفلسطينية خصوصا.

وقدم الوفد الى بري درع المسجد الاقصى من المجلس التشريعي الفلسطيني تقديرا لدوره الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وبعد الزيارة قال الزهار: “في إطار الجولة البرلمانية الفلسطينية التي تمثل الشارع الفلسطيني في كل مكان، خصوصا بعد الانتخابات التي جرت في فلسطين والتي حصلت فيها حركة حماس على الاغلبية، كان لا بد من زيارة لبنان البلد المضيف الكريم للشعب الفلسطيني. والتقينا اليوم دولة الرئيس بري وجرى تبادل وجهات النظر والحصول على معلومات في غاية الاهمية على المستوى الاستراتيجي في المنطقة من دولته. وقد سعدنا بهذا اللقاء وأكدنا مبادئنا ووحدة الشارع الفلسطيني وتطبيق ما يمكن تطبيقه من برامج المصالحة والتعاون في ما بيننا ومع الدول العربية، وتثمين دور المقاومة والانتصار الذي حصل في غزة في الفترة الاخيرة. واستمعنا الى شرح عام وشامل من الرئيس بري عن الاوضاع في لبنان والدول العربية، وأكدنا الموقف الفلسطيني الرافض للاحتلال وللعدوان الاسرائيلي على اي من الدول العربية وخصوصا لبنان كما سمعنا في الفترة الاخيرة، ونتمنى للبنان وحدة الموقف والشعب والامن والامان لانه رديف اساسي في تحرير فلسطين”.