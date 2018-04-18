بري عرض الاوضاع مع سفير الكويت واستقبل تيمور جنبلاط والعريضي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في دارته في المصيلح اليوم، النائب غازي العريضي وتيمور جنبلاط وحسام حرب.

وقال جنبلاط بعد اللقاء: “دائما اللقاء مع الرئيس نبيه بري مثمر ومفيد ودولته حليف وضمانة وطنية حقيقية للمحافظة على الاستقرار في البلد وعلى التوازن واتفاق الطائف”.

أضاف: “في الماضي كنا سويا ومررنا في ظروف صعبة وحققنا الكثير وفي المستقبل ان شاء الله سنحقق اكثر”.

القناعي

كما استقبل الرئيس بري سفير الكويت عبد العال القناعي، وبحث معه في العلاقات الثنائية بين لبنان والكويت.