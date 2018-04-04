بري: سأصوت للحريري رئيسا للحكومة.. واسرائيل تنتهك سيادة لبنان مجددا

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن حادثة سقوط الطائرة الاسرائيلية في بيت ياحون مؤخراً تعد انتهاكا جديدا للسيادة اللبنانية، مشيرا إلى أن هناك سلسلة اتصالات مع المراجع الدولية من أجل مواجهة مخاطر السياسة العدوانية الاسرائيلية.

وتطرق بري، خلال لقاء الاربعاء النيابي، إلى موضوع الانتخابات، مؤكدا أنه سيصوّت للرئيس سعد الحريري كرئيس لمجلس الوزراء.