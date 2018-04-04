الرئيسية
الأخبار
أخر الأخبار
تقرير فيديو
فن ومنوعات
رياضة
الأخبار
بيان مشترك للقمة الثلاثية: تركيا وإيران وروسيا تتفق على تسريع الجهود لعودة الاستقرار إلى سوريا وحماية المدنيين في مناطق خفض التصعيد
7 دقائق قبل
المشنوق بملتقى مكافحة غسل الأموال: ننعم باستقرار أمني ومالي
8 دقائق قبل
بري: سأصوت للحريري رئيسا للحكومة.. واسرائيل تنتهك سيادة لبنان مجددا
25 دقيقة قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
برامج
Replay
Future Moments
Daily news
إنتخابات النيابية ٢٠١٨
فكر فيا
كارمن والأبراج
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
إنتخابات 2018
إنتخابات 2018
فيدويهات – إنتخابات 2018
معلومات – إنتخابات 2018
أحمد الحريري: “تيار المستقبل” يمثل الأكثرية المعتدلة في البلد
4 ساعات قبل
جمعية الأزهر تنفي ما نسب لخريجيها من بيانات تدعو لعدم انتخاب مرشحي تيار المستقبل
19 ساعة قبل
تسريب تسجيل صوتي فيه كلام عن قطع يد كل من يصوت للنائب بهية الحريري
19 ساعة قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
اتصل بنا
Watch us Live
قائمة
الرئيسية
الأخبار
أخر الأخبار
تقرير فيديو
فن ومنوعات
رياضة
الأخبار
برامج
Replay
Future Moments
Daily news
إنتخابات 2018
إنتخابات 2018
فيدويهات – إنتخابات 2018
معلومات – إنتخابات 2018
اتصل بنا
Watch us Live
أخر الأخبار
بيان مشترك للقمة الثلاثية: تركيا وإيران وروسيا تتفق على تسريع الجهود لعودة الاستقرار إلى سوريا وحماية المدنيين في مناطق خفض التصعيد
المشنوق بملتقى مكافحة غسل الأموال: ننعم باستقرار أمني ومالي
بري: سأصوت للحريري رئيسا للحكومة.. واسرائيل تنتهك سيادة لبنان مجددا
اقرار بند السلسلة لموظفي الإسكان.. ورياشي يسعى لنقل مجاني للمونديال
سناب شات يضيف محادثة الفيديو مع 16 شخصا
روسيا تأمل بتعاون دولي لتأمين كأس العالم
باسيل: كل وسائل الشفافية متوفرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن عملية الاقتراع في الخارج ولتوقيف حملة التشكيك لانها تضر بالمنتشرين الذين يمارسون حقهم
وزير النفط البحريني: احتياطيات النفط في الحقل المكتشف تقدر بمليار برميل
عون يدعو لإعادة نظر شاملة في قانون الضرائب المعتمد في لبنان
كيف تحذف سجل “كروم”؟
الرئيسية
أبرز المواضيع
بري: سأصوت للحريري رئيسا للحكومة.. واسرائيل تنتهك سيادة لبنان مجددا
بري: سأصوت للحريري رئيسا للحكومة.. واسرائيل تنتهك سيادة لبنان مجددا
فى:
4 أبريل 2018, 14:56
فى:
أبرز المواضيع
,
أخر الأخبار
,
الأخبار
طباعة
البريد الالكترونى
اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن حادثة سقوط الطائرة الاسرائيلية في بيت ياحون مؤخراً تعد انتهاكا جديدا للسيادة اللبنانية، مشيرا إلى أن هناك سلسلة اتصالات مع المراجع الدولية من أجل مواجهة مخاطر السياسة العدوانية الاسرائيلية.
وتطرق بري، خلال لقاء الاربعاء النيابي، إلى موضوع الانتخابات، مؤكدا أنه سيصوّت للرئيس سعد الحريري كرئيس لمجلس الوزراء.
وقال النائب علي بزي إن “الرئيس بري قامة وطنية ويمتلك المؤهلات الكاملة لرئاسة المجلس النيابي”.
مشاركة على whatsapp
مشاركة
0
تغريدة
0
مشاركة
0
السابق
اقرار بند السلسلة لموظفي الإسكان.. ورياشي يسعى لنقل مجاني للمونديال
التالى
المشنوق بملتقى مكافحة غسل الأموال: ننعم باستقرار أمني ومالي
مقالات ذات صلة
بيان مشترك للقمة الثلاثية: تركيا وإيران وروسيا تتفق على تسريع الجهود لعودة الاستقرار إلى سوريا وحماية المدنيين في مناطق خفض التصعيد
4 أبريل 2018, 15:14
المشنوق بملتقى مكافحة غسل الأموال: ننعم باستقرار أمني ومالي
4 أبريل 2018, 15:12
اقرار بند السلسلة لموظفي الإسكان.. ورياشي يسعى لنقل مجاني للمونديال
4 أبريل 2018, 14:44
سناب شات يضيف محادثة الفيديو مع 16 شخصا
4 أبريل 2018, 14:37
يحدث الان
بيان مشترك للقمة الثلاثية: تركيا وإيران وروسيا تتفق على تسريع الجهود لعودة الاستقرار إلى سوريا وحماية المدنيين في مناطق خفض التصعيد
4 أبريل 2018, 15:14
المشنوق بملتقى مكافحة غسل الأموال: ننعم باستقرار أمني ومالي
4 أبريل 2018, 15:12
بري: سأصوت للحريري رئيسا للحكومة.. واسرائيل تنتهك سيادة لبنان مجددا
4 أبريل 2018, 14:56
اقرار بند السلسلة لموظفي الإسكان.. ورياشي يسعى لنقل مجاني للمونديال
4 أبريل 2018, 14:44
باسيل: كل وسائل الشفافية متوفرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن عملية الاقتراع في الخارج ولتوقيف حملة التشكيك لانها تضر بالمنتشرين الذين يمارسون حقهم
4 أبريل 2018, 14:21
وزير النفط البحريني: احتياطيات النفط في الحقل المكتشف تقدر بمليار برميل
4 أبريل 2018, 14:18
عون يدعو لإعادة نظر شاملة في قانون الضرائب المعتمد في لبنان
4 أبريل 2018, 14:16
الرياشي بعد انتهاء جلسة الحكومة: تم النقاش حول نقل مباريات المونديال ووزارة الاعلام سيكون لها لقاءات مع الـ beIN SPORTS لشراء حقوق النقل المباشر للمونديال لتلفزيون لبنان
4 أبريل 2018, 14:09
بزي: الرئيس بري يتبنى تسمية الرئيس الحريري لرئاسة مجلس الوزراء
4 أبريل 2018, 14:07
بزي: الرئيس بري قامة وطنية ويمتلك المؤهلات الكاملة لرئاسة المجلس النيابي
4 أبريل 2018, 14:04
منوعات
سناب شات يضيف محادثة الفيديو مع 16 شخصا
4 أبريل 2018, 14:37
روسيا تأمل بتعاون دولي لتأمين كأس العالم
4 أبريل 2018, 14:29
كيف تحذف سجل “كروم”؟
4 أبريل 2018, 14:15
مسيرة 12 يوم لاجل زوجها المعتقل
4 أبريل 2018, 13:49
بكين تعاقب واشنطن بـ50 مليار دولار
4 أبريل 2018, 13:44
الإفلاس يرتبط بالوفاة المبكرة!
4 أبريل 2018, 13:41
نجمة جديدة في ممر المشاهير لممثلة اميركية
4 أبريل 2018, 13:22
“ذا روك” يتحدث عن معاناته
4 أبريل 2018, 12:50
إحذروا.. هكذا تدمر الوجبات الغنية بالسكريات صحتكم!
4 أبريل 2018, 10:09
دخلت المستشفى معتقدة أنها مصابة بتسمم.. فاكتشفت أنها حامل وأنجبت!
4 أبريل 2018, 10:06
Moments
ايلي صعب مكرّماً في بيروت بـ“طابع بريدي” تقديراً لإنجازاته العالمية
3 أبريل 2018, 20:05
الانتخابات النيابية تحرك العجلة الاقتصادية… والارقام تفوق الخيال
3 أبريل 2018, 20:02
كلمة اليوم: خبّي سرّك بصدرك
29 مارس 2018, 20:01
عرض سمعي- بصري في الجامعة الاميركية يجسد مأساة سوريا
29 مارس 2018, 19:58
تربية النحل في لبنان.. تحديات كبيرة وصعوبة في الاستمرار
29 مارس 2018, 19:57
ليش كانو يضربوك انت وزغير؟
28 مارس 2018, 16:33
سهرة غنائية ترفيهية بمناسبة عيد الأم تحت عنوان “الوفاء والعطاء”
28 مارس 2018, 16:29
إطلاق استراتيجية عاليه الأصيلة لتعزيز التنمية الريفية
28 مارس 2018, 16:27
ملتقى بيروت السينمائي السنوي يجمع اكتر من 40 محترف
27 مارس 2018, 18:11
مؤتمر “سيدر” رسالة مهمة لاعادة الثقة بلبنان
27 مارس 2018, 18:09
رياضة
بوفون يشيد برونالدو
4 أبريل 2018, 8:54
رونالدو : سعيد بالفوز من اجل الريال
4 أبريل 2018, 8:48
هاينكس : اشبيلية فريق كبير ولدينا الافضلية في الاياب
4 أبريل 2018, 8:45
ميامي الى نهائيات المجموعة الشرقية وميلووكي يسير على خطاه
4 أبريل 2018, 8:43
زيدان مذهول..وجمهور يوفنتوس مبهور بهدف رونالدو
4 أبريل 2018, 8:42
الصحافة العالمية تشيد بسحر كريستيانو رونالدو
4 أبريل 2018, 8:38
ريال مدريد يتغلب على يوفنتوس بثلاثية
3 أبريل 2018, 23:42
بايرن ميونخ يعود بانتصار ثمين على إشبيلية
3 أبريل 2018, 23:39
الرياضي الى نصف نهائي الكأس
3 أبريل 2018, 22:52
رسميا: تشكيلة مرعبة من زيدان واليغري
3 أبريل 2018, 21:38
إعلانات
Tweets – FutureTV
Tweets by futuretvnews
فيس بوك
تابعونا
Powered By Future Television s.a.l