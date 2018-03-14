بري: سأسعى الى تعيين جلسة لإقرار الموازنة قبل عطلة الفصح

نقل النواب عن رئيس المجلس نبيه بري، “أن لبنان سجل نصراً جديداً على العدو الإسرائيلي في ما يتعلق بالحدود البرية والبحرية، من خلال دخول الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل” الى ما يسمى بالنقطة “ب” وتأكيد الخرائط والوثائق اللبنانية بالدلائل والثوابت الحسية على الأرض.

وأكد بري “أن لبنان واللبنانيين سواء في البحر أو البر متمسكون بسيادتهم وحدودهم وحقوقهم وكل ثرواتهم، ولن يتنازلوا عن أي منها أبداً”.

وفي شأن الموازنة، قال الرئيس بري أنه بعد إحالتها الى المجلس ستعكف لجنة المال على درسها في جلسات مكثفة، مشيراً الى “أن جلسة مناقشتها وإقرارها ستكون قبل نهاية هذا الشهر”، نظراً لمصادفة عيد الفصح المجيد وقبل إنعقاد مؤتمر باريس في 6 نيسان المقبل”.

ونقل النواب عن الرئيس بري أيضاً “أن الجميع منصرف اليوم للاستحقاق الإنتخابي الذي سيكون بعده يوم آخر نأمل أن تتعزز فيه مسيرة لبنان واللبنانيين نحو مزيد من الوحدة والإستقرار والإزدهار”.

وكان الرئيس بري إستقبل في إطار لقاء الأربعاء النيابي النواب: أنور الخليل، علي عسيران، ميشال موسى، ايوب حميد، علي بزي، هاني قبيسي، قاسم هاشم، انطوان سعد، علاء ترو، علي خريس، هنري حلو، حسن فضل الله، ايلي عون، نوار الساحلي، ياسين جابر وعلي فياض.