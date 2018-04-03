بري بحث مع زوار عين التينة في الأوضاع محليا واقليميا

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم سفيرة الولايات المتحدة الاميركية اليزابيث ريتشارد، وعرض معها للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

وكان بري استقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيدة بيرنيل داهلر كاردل وتناول معها للتطورات الراهنة.

واستقبل بري بعد الظهر النائب بطرس حرب وعرض معه لأجواء الإنتخابات النيابية.

وقال حرب بعد الزيارة: من الطبيعي، ألا ننسى شؤون البلد ونبقى نركز فقط على الشأن الإنتخابي رغم أهميته، وكانت مناسبة للبحث مع دولة الرئيس بري كالعادة في الشأن السياسي العام والمخاطر التي نسمع عنها بالنسبة للبنان لاسيما في ضوء التصريحات الخطيرة التي أدلى بها نائب رئيس الاركان الإسرائيلي.

وأضاف:”كررت لدولته ملاحظاتي على ما يجري بالنسبة للسياسة الإنتخابية وكذلك حول كيف وضعت الدولة كلها في تصرف بعض المرشحين الذين في السلطة على حساب المرشحين الاخرين الذين هم خارج السلطة وكيف تسخر كل إمكانيات الدولة لمصلحة هؤلاء المرشحين في وجه المنافسين لهم والذين يجب ان يتمتعوا بذات الحقوق. ولفت نظر دولته الى ما سبق وأثرته من ان اقتراع المغتربين هي عملية مشوبة بأخطار كبيرة ومعرضة للتزوير، لان وزارة الداخلية المسؤولة عن الانتخابات لا شأن في العملية الإنتخابية للمغتربين والتي هي متروكة لوزارة الخارجية التي لا نثق بأدائها إطلاقا والتي تسخر كل امكانات الدولة والمال العام في سبيل حملتها الانتخابية.”.

وردا على سؤال، قال حرب :”هناك وسيلتان للمقاربة الانتخابية، هناك الوسيلة المبدئية من خلال المحافظة على المواقف والمبادىء وإحترام الناس، وهناك وسيلة اخرى من خلال استعمال الناس كدمية والتأثير عليهم اما بالرشوة المباشرة او بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية. نحن طبعا ملتزمون بالتوجه الاول وغيرنا يستعمل هذه الاساليب للاسف”.

كما استقبل نائب رئيس الحكومة السابق ورئيس مؤسسة الانتربول الياس المر وعرض معه الوضع العام .

وإستقبل وفد اتحاد الجامعات العربية برئاسة امين عام الاتحاد الدكتور سلطان ابو عرابي العدوان وعضوية رؤساء الجامعات العربية ورئيسة الجامعة الاسلامية في لبنان الدكتورة دينا المولى وعمداء ومديري الجامعة.

واستقبل بري ايضا وفدا من قيادة الجيش برئاسة العميد الركن فادي ابي فراج قدم له درعا تقديريا.

كما استقبل مدير المخابرات السابق في الجيش العميد ريمون عازار ورئيس مجلس القضاء الاعلى السابق غالب غانم.

من جهة اخرى، اجرى الرئيس بري اتصالا برئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهنئا بعيد الفصح المجيد.

كما اجرى اتصالات لهذه الغاية مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، والرئيسين ميشال سليمان وأمين الجميل ورؤساء الاحزاب.