بري : المزاعم الإسرائيلية حول الانفاق غير صحيحة

من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة الى الرملة البيضاء ومجرورها مرورا بالوضع الحكومي والنقدي مواضيع استعرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الاربعاء النيابي الذي غابت عن مداولاته فقط احداث الجاهلية بحسب النواب.

ففي موضوع الحدود اكد الرئيس بري ان المزاعم الاسرائيلية لا تستند الى اية وقائع صحيحية وهو ما ثبت خلال الاجتماع الثلاثي في الناقورة.

في الموضوع الحكومي تحدثت اوساط المجتمعين عن جمود من هنا اكد الرئيس نبيه بري على وجوب بذل كل الطاقات لتشكيل الحكومة بأسرع وقت، شارحاً كل ما جرى في الآونة الأخيرة والأفكار المتداولة خلال تحرك الوزير باسيل التي رست على فكرة توسيع الحكومة..

ماليا نوه رئيس المجلس باجتماع وزير المال مع حاكم مصرف لبنان، معتبراً انه يشكل عامل إطمئنان، مؤكدا ان الوضع النقدي مستقر ولا خوف عليه.

اما بالنسبة الى فضيحة مجارير الرملة البيضاء فقد كرر الرئيس بري موفقه بأنه من غير الطبيعي ان يتم الإدعاء على مجهول فيما الأسماء معروفة.

ومن زوار عين التينة وزير الاعلام ملحم الرياشي الذي لم يفصح عن الهدف من زيارته رئيس المجلس.