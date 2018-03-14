بري: إقرار الموازنة سيتم قبل نهاية الشهر

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الموازنة ستقر قبل نهاية الشهر الحالي، أي قبل مؤتمر باريس.

ودعا بري، خلال لقاء الأربعاء النيابي، الى تكثيف جلسات لجنة المال والموازنة بشكل يومي، وقال: “سأسعى الى تعيين جلسة للهيئة العامة لاقرارها قبل عطلة عيد الفصح”، مشيرا الى ان فتح دورة استثنائية “يندرج في اطار لزوم ما لا يلزم”.

من جهة اخرى شدد بري على أن لبنان “حقق انتصارا في ملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، حيث تطابقت المعالم البحرية مع الخرائط اللبنانية”.

اما بالنسبة لملف القضاة فقد اكد بري اننا “سنسعى الى الإبقاء على صندوق التعاضد مستقلاً”، مشيرا الى ان “قرارهم بالاعتكاف سيعالج”.