بري: أترك معالجة موضوع مرسوم الضباط لرئيس الجمهورية

نقل النواب عن الرئيس نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي اليوم قوله: “رغم اهمية موضوع مرسوم الضباط البالغة فإنه لا يريد ان يضيف أي كلمة حوله ويترك لرئيس الجمهورية ان يعالج الموضوع”.

وأشاد الرئيس بري من جهة اخرى بموقف الإتحاد الأوروبي في شأن قضايا المنطقة بدءا بالقضية المركزية فلسطين وتجاه لبنان، كما عبرت عنه السيدة موغوريني، واصفا هذا الموقف ب”أنه أكثر عقلانية ومتقدم على مواقف العديد من الدول العربية”.

وطغى خلال اللقاء الحديث عن القضايا الخدماتية والحياتية التي تهم المواطن ومنها موضوع الكهرباء. ونقل النواب “ان الرئيس بري، أجرى اتصالات بالجهات المعنية لمعالجة هذه الأزمة التي تطاول مناطق عديدة بشكل يتجاوز التقنين العادي مثل الجنوب والضاحية الجنوبية”.

وكان الرئيس بري إستقبل في اطار لقاء الاربعاء النواب: مروان فارس، إميل رحمة، عبد المجيد صالح، قاسم هاشم، بلال فرحات، علي بزي، علاء الدين ترو، اسطفان الدويهي، علي عمار، نوار الساحلي، ميشال موسى، فريد الخازن، علي خريس، هاني قبيسي، حسن فضل الله، ياسين جابر، علي المقداد، انور الخليل، علي فياض، وعبد اللطيف الزين.

دعوة لزيارة قبرص

من جهة اخرى، تلقى الرئيس بري دعوة رسمية من رئيس مجلس النواب القبرصي ديمتري سيلوريس لزيارة قبرص.

رسائل

كما تلقى رسائل من رئيسي مجلسي الشيوخ والعموم الكنديين جورج فوري وجيوف ريغان. ومن رئيس مجلس النواب في بيلاروسيا فلاديمير اندريشينكو.

وابرق الى رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، مهنئا بإنتخابه.