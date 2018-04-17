بريطانيا تكشف مفاجأة بقضية تسميم الجاسوس السابق

قال مسؤولون بريطانيون إن غاز الأعصاب المستخدم لتسميم جاسوس روسي سابق وابنته كان في طبيعة سائلة، وسيتطلب الأمر شهورا لإزالة جميع آثار السم.

وذكرت وزارة البيئة إن تسعة مواقع بحاجة إلى “تنظيف متخصص”، منها المطعم الذي ارتاده سيرغي #سكريبال وابنته يوم 4 مارس آذار، وهو اليوم الذي عثر عليهما فيه غائبين عن الوعي على أريكة في حديقة.

وقالت الوزارة يوم الثلاثاء إن 190 جنديا مدربين تدريبا خاصا يساعدون مسؤولي بيئة وصحة ودفاع في عملية تطهير مدينة سالزبري الإنجليزية.

وقال مسؤولون بريطانيون إن سكريبال وابنته سمما بغاز أعصاب يستخدم عسكريا مصنع في روسيا، وضع على مقبض باب بمنزل سيرغي سكريبال.

وغادرت ابنته يوليا سكريبال مستشفى سالزبري، الذي لايزال والدها يعالج فيه.

المصدر: العربية