بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين..والكويت تؤكد وقوفها الى جانب المملكة

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها للهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوفها التام إلى جانب المملكة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن دولة الكويت قد تابعت باستياء واستنكار بالغين أنباء الهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، وروعت الآمنين فيها تؤكد إدانتها ورفضها التام لتلك الهجمات الصاروخية، التي تعبر عن تعنت جماعة الحوثيين ورفضهم للسلام وإرادة المجتمع الدولي بوضع حد للصراع الدائر في اليمن، وتقويضهم لكل فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه.
وطالب المصدر المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوضع حد لاستمرار تلك الهجمات، مضيفًا أن هذه الممارسات لن تنال من عزم الأشقاء في المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أمنهم واستقرارهم والحفاظ على أرواح مواطنيهم.
وأكد المصدر وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وقال وزيرا الخارجية والتنمية الدولية بوريس جونسون وبيني موردونت في بيان مشترك بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على بدء التحالف العربي بقيادة السعودية تدخله العسكري ضد المتمردين في اليمن، إنه “إذا كانت إيران صادقة في التزامها دعم الحل السياسي في اليمن – كما صرحت بذلك علناً – فعليها التوقف عن إرسال أسلحة تطيل أمد الصراع وتذكي التوترات الإقليمية وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.
وأضاف الوزيران في بيانهما “نحن نتساءل لماذا تنفق إيران عائدات كبيرة في بلد لا تربطها به صلات أو مصالح تاريخية حقيقية، بدلا من أن تستخدم نفوذها لإنهاء النزاع لما فيه مصلحة الشعب اليمني”.
وتابع الوزيران البريطانيان في بيانهما “نحن ندعم جهود التحالف الذي تقوده السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن، بحسب ما أقره مجلس الأمن الدولي”.
وكان تقرير أعده خبراء تابعون للأمم المتحدة خلص إلى أن إيران لم تمنع وصول صواريخ بالستية إلى المتمردين في اليمن، لكن الخبراء لم يتمكنوا من تحديد القنوات التي أتاحت نقل الصواريخ إلى الحوثيين.
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