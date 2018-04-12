بريطانيا تشن حملة الكترونية على “داعش”

أعلنت وكالة مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية الاستخباراتية شن “حملة إلكترونية كبيرة” على تنظيم “داعش”.

وأعاقت العملية قدرة التنظيم على التنسيق بين هجماته، وكبحت دعاياته، بحسب ما قال عميل “إم آي 5” السابق جيرمي فليمينغ، مشيرا الى أنها المرة الأولى التي تسعى فيها بريطانيا بشكل منهجي إلى تفكيك جهود خصم على الإنترنت في حملة عسكرية.

وأضاف فليمينغ أنّه “في العام 2017 كان من المستحيل تقريبا على داعش في بعض الأوقات نشر كراهيته عبر الإنترنت، أو استخدام قنواته المعتادة لنشر أفكاره، أو توزيع منشوراته”، لافتا الى أنّ العمليات الإلكترونية “أعاقت نشاط التنظيم ودمرت بعض أدواته وشبكاته”.