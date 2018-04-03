بريطانيا.. أقوى حظر لمحاربة الصيد غير المشروع

تعتزم بريطانيا حظر المنتجات المصنوعة من العاج، ساعية للحد من التجارة غير القانونية، ومعالجة الصيد غير المشروع والمساعدة في حماية الأفيال.

وأعلنت الحكومة “قانونا جديدا يفرض أقوى حظر على العاج في أوروبا، كما أنه واحد من أكثر القوانين صرامة في العالم مع حظر بيع كل التحف تقريبا التي تحتوي على عاج”.

يشار إلى أن التجارة الدولية في العاج محظورة منذ العام 1990، كما أن بيع عاج الأفيال الأفريقية الخام من أي سن غير مسموح به في بريطانيا.

ولكن يمكن في الوقت الحالي الاتجار داخل بريطانيا، أو أي من دول الاتحاد الأوروبي في منتجات تم صنعها قبل عام 1947، أو أنتجت بعد ذلك ولديها شهادة حكومية.

وأوضح وزير البيئة مايكل جوف أنّ تشديد القيود يظهر إيمان بريطانيا بأنّ “تجارة العاج المقيتة يجب أن تصبح شيئا من الماضي”، معتبرا، في بيانه، أنّه “يجب ألا ينظر إلى العاج على أنّه سلعة من أجل الربح المالي أو رمز للمكانة الاجتماعية، ولذلك سنطبق إحدى أشد عمليات حظر بيع العاج في العالم لحماية الأفيال من أجل الأجيال المقبلة”.

ويستثني القانون الجديد التحف التي تحتوى على قدر من العاج يقل عن عشرة في المئة، وبعض الآلات الموسيقية القديمة والأشياء الأكثر ندرة وأهمية من نوعها مثل الرسوم المصغرة على شظايا العاج.