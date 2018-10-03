برهم صالح يتسلم مهامه رسميا ويكلف عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة الجديدة

في حفل رسمي أقيم في قصر السلام مقر الرئاسة العراقية بالعاصمة بغداد تسلم الرئيس العراقي الجديد برهم صالح مهامه رسميا من الرئيس السابق فؤاد معصوم

برهم صالح هو الرئيس التاسع للعراق، بعدما وصل ، إلى قصر السلام بدعم من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني التابع للزعيم الكردي الراحل جلال طالباني.

صالح الذي ينحدر من محافظة السليمانية شمال العراق، تبوأ منصب رئيس حكومة إقليم كردستان وأسس كتلة العدالة والديمقراطية لخوض الانتخابات التشريعية في العراق، وتمكّن من الحصول على مقعدين ضمن البرلمان العراقي الحالي.

وشغل صالح خلال الفترة الماضية منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في دورات حكومية مختلفة، وقام بإدارة ملف الاقتصاد، إضافة إلى تولي منصب وزير التخطيط.

ومع توليه منصب الرئاسة كلف صالح، عادل عبد المهدي رسمياً تشكيل الحكومة كمرشح مستقل لا ينتمي إلى الكتلتيْن البرلمانيتيْن الأكبر، وهما “الإصلاح والإعمار” التي يقودها مقتدى الصدر، و”البناء” بزعامة هادي العامري.

ووفقاً للدستور العراقي، أمام عبد المهدي ثلاثين يوماً لاختيار تشكيلة الوزارة، وطرحها للتصويت على مجلس النواب.

وكان عبد المهدي قد فرض شروطاً على الفرقاء السياسيين قبل موافقته على تولي رئاسة مجلس الوزراء، والتي تمحورت حول إعطائه الحرية الكاملة في اختيار الوزراء، إضافة إلى حرية وضع برنامجه الحكومي، وترتيب علاقته مع القوى السياسية حسب ما يراه مناسبا، وإبعاد التدخلات الحزبية والسياسية عن العمل الحكومي.

يشار إلى أن عبد المهدي، الذي يتزعم فصيلاً مدعوماً من ايران، كان ينتمي في وقت سابق إلى المجلس الأعلى الإسلامي الموالي أيضاً لإيران، ويمتلك بنفس الوقت علاقات سياسية جيدة مع زعامات الحزب الجمهوري الأميركي الحاكم.

وفي هذا الإطار، رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال، حيدر العبادي، تكليف مرشح للتسوية من بين الكتل الفائزة واصفا مرشح التسوية بالأضعف، لأنه يلبي كل المطالب، متسائلاً لماذا يتم اختيار الأضعف رغم وجود مرشحين رسميين.