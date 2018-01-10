برلسكوني: للميلان مكانة خاصة في قلبي

أكد رئيس نادي اي سي ميلان الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني أنه لايزال يحب الروسونيري كثيرًا ويهتم لأمرهم، وا يحب أن يرى الفريق بالحالة التي يعاني منها حالياً.
ويقدم ميلان نتائج سلبية للغاية في الفترة الحالية بالدوري الإيطالي تحت قيادة مدربه جينارو جاتوزو الذي استلم مكان المدرب السابق المقال والذي انتقل لتدريب نادي اشبيلية فيتشينزو مونتيلا .
وقال بيرلسكوني خلال تصريحاته في راديو كابيتال CAPITAL : “بيع الميلان كان قرار حتمي ودائمًا له مكانة خاصة في قلبي.”
وأضاف : “ميلان يلعب بالتشكيل الخاطئ وهذا يُسبب لي آلم بالمعدة .”
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