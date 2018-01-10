برلسكوني: للميلان مكانة خاصة في قلبي

أكد رئيس نادي ​اي سي ميلان​ الإيطالي السابق ​سيلفيو بيرلسكوني​ أنه لايزال يحب الروسونيري كثيرًا ويهتم لأمرهم، وا يحب أن يرى الفريق بالحالة التي يعاني منها حالياً.

ويقدم ميلان نتائج سلبية للغاية في الفترة الحالية بالدوري الإيطالي تحت قيادة مدربه ​جينارو جاتوزو​ الذي استلم مكان المدرب السابق المقال والذي انتقل لتدريب نادي ​اشبيلية​ ​فيتشينزو مونتيلا​ .

وقال بيرلسكوني خلال تصريحاته في راديو كابيتال CAPITAL : “بيع الميلان كان قرار حتمي ودائمًا له مكانة خاصة في قلبي.”

وأضاف : “ميلان يلعب بالتشكيل الخاطئ وهذا يُسبب لي آلم بالمعدة .”