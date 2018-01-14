بركة: التفجير استهداف للوجود الفلسطيني في لبنان ولأمن البلد واستقراره

اثر زيارته القيادي المستهدف محمد حمدان في مركز لبيب الطبي، ادلى ممثل حركة “حماس” في لبنان علي بركة بتصريح قال فيه: “نحن ندين هذه الجريمة التي استهدفت احد كوادر حركة حماس التنظيمية وهو استهداف ليس فقط لحماس وانما للوجود الفلسطيني في لبنان ولأمن لبنان واستقراره واعتداء على السيادة اللبنانية”.

وأكد اننا حريصون على السلم الأهلي والاستقرار في لبنان وعلى العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية ونعتبر ان هذه الرسالة تحمل بصمات العدو الصهيوني الذي يريد ان ينقل الوجهة والصورة من الداخل الفلسطيني الى الخارج لإنهاء الانتفاضة في فلسطين ضد اجراءاته وضد قرار ترامب، هذا العدو عودنا دائما على نقل المعركة الى ساحات اخرى كما حصل سابقا عندما اغتال الأخ محمود المبحوح في دبي والاخ عز الدين الشيخ خليل في دمشق . نحن نؤكد ان معركتنا ستبقى داخل فلسطين المحتلة وضد العدو الصهيوني .

وردا على سؤال حول ما اذا كان استهدافا لحماس او لمن يحتضن حماس في لبنان قال بركة: “الأخ محمد حمدان احد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يقيم ويعمل في لبنان ويحترم سيادة لبنان واستهدافه هو استهداف لحماس وللوجود الفلسطيني وللإستقرار في لبنان وهو اعتداء على لنبان ونحن نعلن اننا نتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لنصل الى كافة الخيوط التي تقف وراء هذه الجريمة”.

واشار بركة الى ان حمدان يعمل عمل تنظيمي داخل الحركة وهو احد كوادرها في صيدا.

وعن سبب نفي حماس في البداية ان حمدان ينتمي اليها قال بركة: في البداية عندما حصل الحادث تردد ان الانفجار استهدف ابو حمزة حمدان، وهذا الاسم ليس مشهورا في حماس، لكن بعد التدقيق في المعلومات تبين انه احد كوادرنا التنظيمية في صيدا .