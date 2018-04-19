برشلونة يكشف عن موعد تجديد عقد اومتيتي

حدد نادي برشلونة الإسباني موعد تجديد عقد الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي قلب دفاع الفريق خلال الفترة المقبلة .
وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية الى أن العملاق الكتالوني قلق من رحيل مدافعه المخضرم وتألقه في مونديال روسيا في الصيف المقبل .
لذلك تعمل الإدارة الفنية للبلوغرانا على تجديد عقد اللاعب قبل نهاية الموسم وبداية المونديال المقبل ، حيث ينال الفرنسي اهتمام العديد من الاندية الاوروبية الكبيرة ابرزهم مانشستر يونايتد الانكليزي .
يذكر أن أومتيتي لديه شرط جزائي قيمته 60 مليون يورو للرحيل .
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