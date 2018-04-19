برشلونة يكشف عن موعد تجديد عقد اومتيتي

حدد ​نادي برشلونة الإسباني​ موعد تجديد عقد الدولي الفرنسي ​صامويل أومتيتي​ قلب دفاع الفريق خلال الفترة المقبلة .

وأشارت صحيفة ​موندو ديبورتيفو​ الاسبانية الى أن العملاق الكتالوني قلق من رحيل مدافعه المخضرم وتألقه في مونديال روسيا في الصيف المقبل .

لذلك تعمل الإدارة الفنية للبلوغرانا على تجديد عقد اللاعب قبل نهاية الموسم وبداية ​المونديال​ المقبل ، حيث ينال الفرنسي اهتمام العديد من ​الاندية الاوروبية​ الكبيرة ابرزهم ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي .

يذكر أن أومتيتي لديه شرط جزائي قيمته 60 مليون يورو للرحيل .