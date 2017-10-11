برشلونة يعلن تمسكه بصفقة كوتينيو

أوضح نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، أنه يستعد لتقديم عرض جديد للحصول على خدمات فيليب كوتينيو، صانع لعب ليفربول، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان العملاق الكتالوني، قد قام بعدة محاولات للتعاقد مع اللاعب البرازيلي في وقت سابق هذا العام، لكن ذكرت تقارير أن النادي المنتمي للدوري الإنجليزي، تمسك بالحصول على 200 مليون يورو، واحتفظ بلاعب الوسط.

وقال أوسكار جراو، الرئيس التنفيذي لبرشلونة، إن النادي يتوقع الحصول على إيرادات قياسية تبلغ 897 مليون يورو لموسم 2017-2018، بزيادة قدرها 189 مليون يورو عن العام السابق.



وأضاف جراو، خلال مؤتمر صحفي “نحن على أتم استعداد للتعاقد مع كوتينيو أو أي لاعب آخر يطلبه الجهاز الفني خلال فترة الانتقالات الشتوية”.

وتابع “نرغب في الحصول على أقوى تشكيلة ممكنة. نريد الحفاظ على استمرارية النادي، لا نرغب في أي خسائر. سنبحث عن سبل لزيادة الدخل”.

وأضاف جراو “نظهر أرقاما هذا الموسم أعلى من أي فريق آخر في العالم”.

وتابع “لم يصل أي فريق آخر حتى في دوري السلة الأمريكي للمحترفين أو دوري كرة القدم الأمريكية لهذه الأرقام. النادي يمضي في طريقه لتحقيق أهدافه بحلول 2021”.