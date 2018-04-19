برشلونة يستعيد راكيتيتش قبل نهائي الكأس

استعاد نادي برشلونة الاسباني خدمات نجمه الكرواتي ايفان راكيتيتش وذلك قبل لقاء اشبيلية في نهائي كأس ملك اسبانيا السبت القادم .
وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية أن راكيتيتش كان قد غاب عن اخر مباراتين للبلوغرانا أمام فالنسيا وسيلتا فيغو بسبب الإصابة ، حيث خضع لجراحة في اصبع يده اليمنى .
ومن المتوقع ان يشارك اللاعب في اللقاء المرتقب مع وضع رباط ضاغط على مكان الإصابة ، نظرأً لأهميته بالنسبة للمدرب إرنستو فالفيردي.
وشارك ايضاً في التدريبات أومتيتي، تير شتيغن، بيكيه، ميسي، إنييستا، باولينيو، جوردي ألبا، ديني، فيرمايلين وأندريه غوميز.
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