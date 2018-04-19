برشلونة يستعيد راكيتيتش قبل نهائي الكأس

استعاد نادي ​برشلونة​ الاسباني خدمات نجمه الكرواتي ​ايفان راكيتيتش​ وذلك قبل لقاء ​اشبيلية​ في ​نهائي كأس ملك اسبانيا​ السبت القادم .

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية أن راكيتيتش كان قد غاب عن اخر مباراتين للبلوغرانا أمام فالنسيا وسيلتا فيغو بسبب الإصابة ، حيث خضع لجراحة في اصبع يده اليمنى .

ومن المتوقع ان يشارك اللاعب في اللقاء المرتقب مع وضع رباط ضاغط على مكان الإصابة ، نظرأً لأهميته بالنسبة للمدرب ​إرنستو فالفيردي​.

وشارك ايضاً في التدريبات أومتيتي، ​تير شتيغن​، ​بيكيه​، ميسي، ​إنييستا​، ​باولينيو​، ​جوردي ألبا​، ديني، ​فيرمايلين​ وأندريه غوميز.