برشلونة يحدد بديل سواريز

كشفت تقارير صحف انكليزية ، ان نادي ​برشلونة​ الاسباني يستهدف الحصول على خدمات مهاجم نادي ​ليفربول​ الانكليزي لتدعيم هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة .

وارتبط الدولي البرازيلي روبيرتو ​فيرمينو​ بالانتقال الى ملعب الكامب نو من اجل تدعيم هجوم العملاق الكتالوني ، حيث يقدم اللاعب اداء متميز رفقة الريدز ، بالاضافة الى تسجيله لهدف الفوز في الدقيقة الاخيرة لفريقه على باريس ​سان جيرمان​ في الجولة الاولى من دوري الابطال .

واوضح موقع كوت أوفسايد الإنكليزي ، أن العملاق الكتالوني يريد التوقيع مع البرازيلي المخضرم ليكون خليفة للأوروغواياني لويس ​سواريز​ الذي تقدم بالعمر (31 عاماً) .