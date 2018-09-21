برشلونة يحدد بديل سواريز

كشفت تقارير صحف انكليزية ، ان نادي برشلونة الاسباني يستهدف الحصول على خدمات مهاجم نادي ليفربول الانكليزي لتدعيم هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة .
وارتبط الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو بالانتقال الى ملعب الكامب نو من اجل تدعيم هجوم العملاق الكتالوني ، حيث يقدم اللاعب اداء متميز رفقة الريدز ، بالاضافة الى تسجيله لهدف الفوز في الدقيقة الاخيرة لفريقه على باريس سان جيرمان في الجولة الاولى من دوري الابطال .
واوضح موقع كوت أوفسايد الإنكليزي ، أن العملاق الكتالوني يريد التوقيع مع البرازيلي المخضرم ليكون خليفة للأوروغواياني لويس سواريز الذي تقدم بالعمر (31 عاماً) .
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