برشلونة يتخطى الصدمة الأوروبية على حساب فالنسيا

تخطى فريق برشلونة أحزانه الأوروبية، واقترب خطوة جديدة من حسم لقب الدوري الإسباني، بعدما حقق الفوز على فالنسيا (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا.

أحرز هدفي البلوجرانا، لويس سواريز في الدقيقة 15، وصامويل أومتيتي في الدقيقة 51، بينما أحرز داني باريخو هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 86.

وبتلك النتيجة يواصل برشلونة انفراده بصدارة الليجا برصيد 82 نقطة، ويتجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 65 ويظل في المركز الثالث مؤقتًا.