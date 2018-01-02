برشلونة وكوتينيو يعتذران من ليفربول

قدم النجم البرازيلي ​فيليب كوتينيو​ اعتذاره لناديه ​ليفربول الانكليزي​ بحسب تقارير صحفية إسبانية كما أقدمت إدارة ​برشلونة​ الإسباني على نفس الخطوة .

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية فإن هذين الاعتذارين وصلا نادي ليفربول مباشرة بعدما أثار تصرف شركة ​نايكي​ الأميركية غضب الريدز لتقرر إدارة الفريق الإنكليزي اللجوء إلى القضاء.

وكانت الشركة الأميركية الراعية لنادي برشلونة وللاعب أعلنت انضمام كوتينيو إلى البارسا عبر موقعها الرسميّ على الإنترنت قبل أن تحذف الخبر.

وأكدت الصحيفة نفسها أن برشلونة قدم اعتذاره لليفربول بعد هذا الخطأ الساذج مع أن النادي الكتالوني لا يرى أنه أخطأ في أي شيء .