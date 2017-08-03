برشلونة تنفجر غضباً تجاه نيمار.. وتزيل صوره من متاجرها

ثارت ثائرة جماهير برشلونة وأهالي المدينة تجاه البرازيلي نيمار عقب اتفاقه مع باريس سان جيرمان على الانتقال إلى صفوفه بصفقة قياسية، وبدأت المحلات التجارية بإزاله صوره صباح يوم الأربعاء، فيما انتشرت منشورات عدائية تجاه اللاعب، الذي قدم طلباً للنادي يؤكد رغبته الرحيل عن صفوفه بعد 4 أعوام قضاها في ملعب “كامب نو”.

وتفاعلت إدارة مجمع تجاري في شارع “بورتال دي إنجيلس” الشهير وسط برشلونة بعد ساعات من إصدار النادي بياناً رسمياً، يؤكد طلب نيمار الرحيل عن صفوفه وأزالت لوحة إعلانية كبيرة لنيمار، واستبدلتها بعلامة تجارية أخرى.

ولم يقف الأمر عند إزالة اللوحات، بل انتشرت منشورات عدائية تجاه اللاعب البرازيلي في حي “لي كورتيز” بجوار ملعب كامب نو الخاص بالنادي الكتالوني.

ولوحظت صورة لنيمار معلقة على عمود إنارة بالقرب من ستاد كامب نو، مع علامة الدولار، وجملة “نحن نبحث عن الخائن.. المرتزقة يجب أن يخرجوا حالاً”، في إشارة إلى أن نيمار رحل عن الفريق بسبب الأموال الطائلة التي سيجنيها من باريس سان جيرمان.

وتواجد فاغنر ريبيرو أحد وكلاء نيمار في باريس صباح يوم الأربعاء تزامناً مع طلب نيمار الرحيل من برشلونة، ويعتقد أن يتم الإعلان عن ضم نيمار إلى صفوف النادي الباريسي خلال نهاية الأسبوع الجاري.

المصدر: العربية.نت