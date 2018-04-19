وأوضحت المصادر أن المقاومة اليمنية بدعم من المقاومة الجنوبية والتهامية وبإسناد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن اخترقت المواقع الأمامية للحوثيين في محيط معسكر خالد وجبل النار.

من جانب آخر، أفادت مصادر عسكرية بأن قوات اللواء الثاني أحرزت تقدما جديدا في معاركها ضد ميليشيات الحوثي وسيطرت على بعض المناطق شرقي تعز.

وذكرت المصادر أن القوات القادمة من لحج سيطرت على منطقة الرزمة وقرن الكهرباء التابعة لمديرية خدير شرقي محافظة تعز والقريبة من الراهدة أحد المعاقل الرئيسية للمتمردين شرقي تعز، بعد معارك خلفت قتلى وجرحى من الحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الشرعية أصبحت على بعد نحو 2 كيلو متر من منطقة بيت حاميم، والتي تعد الآن تحت سيطرة القوات الشرعية.

ويأتي ذلك بعد سيطرة القوات الشرعية الشهر الماضي على منطقة الشريجة الحدودية بين لحج وتعز.