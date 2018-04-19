جلسة للحكومة في السراي.. و65 بندا على جدول الأعمال

بدأت منذ قليل جلسة الحكومة في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ويتضمن جدول الأعمال 65 بندا تتسم بالطابع الإجتماعي.

أبي خليل

واستبعد وزير الطاقة سيزار أبي خليل قبيل انعقاد الجلسة عرض ملف الكهرباء من خارج جدول الأعمال.

حمادة

بينما أعلن وزير التربية مروان حمادة أنه سيقترح حلين الأول متعلق بالأساتذة الجامعيين والثاني متعلق بأساتذة التعليم الخاص.

حسن خليل

من جهته، رد وزير المال علي حسن خليل على سؤال أحد الصحفيين حول المؤتمر الذي عقده يوم أمس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير الخارجية جبران باسيل: “لم اسمعهما”.