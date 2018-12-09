بحضور الحريري ومشاركةفنانين جمعية رعاية اليتيم في صيدا افتتحت معرضاً للفن التشكيلي

في اطار برامجها وأنشطتها الهادفة لتوفير ﺑﻴﺌﺔ رﻋﺎﺋﻴﺔ ﺣﺎﺿﻨﺔ و ﺟﻮدة في اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ المهني ﻟﻸﻳﺘﺎم واﻷﻃﻔﺎل والشباب الأقل حظا واﻷﻃﻔﺎل ذوي اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﺼﺒﺤﻮا ﻋﻨﺎصر ﻓﺎﻋﻠﺔ في المجتمع لتخلق منهم إﻧﺴﺎﻧﺄ ﻓﻌﺎﻻً ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ منتجا ومتمتعا ﺑﻜﻴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ، افتتحت جمعية رعاية اليتيم في صيدا معرضاً فنياً تشكيلياً في خان الافرنج في صيدا يعود جزء من ريعه لدعم الأطفال ذوي الحاجات الإضافية، شارك فيه الفنانون التشكيليون” أحمد أبو زيد ، بارعة السنيورة، ليلى شهاب، منار سوبرة، خالد الخباز وسميرة قدوح ” . وذلك بحضور رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري وجمع من الشخصيات الثقافية والاجتماعية والأهلية واسرة جمعية رعاية اليتيم . وتضمن المعرض 77 لوحة تشكيلية تنوعت مواضيعها بين الحياة اليومية ومعاناة الانسان في لبنان ومشاهد طبيعية ووجوه انسانية .

استهل حفل افتتاح المعرض بالنشيد الوطني اللبناني ثم القى رئيس جمعية رعاية اليتيم في صيدا الدكتور سعيد مكاوي كلمة توجه فيها بداية بالترحيب بالنائب الحريري واصفاً اياها بأنها ” الأم الحنونة ” لجمعية رعاية اليتيم. وقال:هذا المعرض هو الثالث من نوعه الذي تقيمه الجمعية ، حيث اعتادت كل سنة ان تقيم معرضاً لفنانين تشكيليين ، وهذه السنة حرصنا على اقامته في بصيدا وفي خان الافرنج ، وحددنا له ثلاثة أهداف:

الأول ان يكون فسحة ونقطة بيضاء في هذه الأيام الصعبة والسوداء لننظر الى الوجهة الثقافية للبنانيين ونفتح نافذة لأهلنا وناسنا لكي ويستمتعوا بهذه المعارض الفنية . والهدف الثاني ان يكون فرصة لنتعرف على هؤلاء الفنانين اللبنانيين وعلى ابداعاتهم ، والثالث ان هذا المعرض هو جزء من حملة في اطار ما نسميه “الفن لهدف نبيل” ، حيث ان جزءاً من ريع المعرض سيعود لدعم مركز اطفال ذوي الحاجات الخاصة في الجمعية. وهنا اسمحوا لي ان اتوجه بالشكر الى السيدة الحريري على اتاحة الفرصة لنا لإقامة هذا المعرض في خان الافرنج ولأن أشكر الفنانين اللبنانيين المشاركين والذين نفتخر بهم كثيرا وانا معجب جدا بلوحاتهم لأنه فعلا يظهر كم لديهم مستوى عال. وهم الفنانون ” احمد ابو زيد، بارعة السنيورة ، ليلى شهاب ، منار سوبرة ، خالد الخباز وسميرة قدوح ” الذين وشعورا منهم مع جمعية رعاية اليتيم في صيدا قدموا هذا المعرض لدعم الجمعية . واتوجه ايضا بالشكر لفريق عمل الجمعية الذي تفانى في التحضيرات والى كل الذين حضروا ، ليكون المعرض فرصة للقاء مع الفنانين وسؤالهم عن لوحاتهم .

وتحدث صاحب فكرة المعرض الفنان التشكيلي أحمد ابو زيد ،فأشار الى ان المعرض يضم 77 لوحة وان الهدف الأساسي ان يعود جزء من ريع هذه اللوحات لدعم مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في جمعية رعاية اليتيم والذين يجب ان نتكاتف جميعا لدعمهم . وتوجه ابو زيد بالتحية الى النائب الحريري شاكار اياها على دعمها المعنوي له في السابق , وقال: اصدقائي واخوتي الفنانون المشاركون في المعرض وغيرهم من الفنانين لديهم طاقات كثيرة ، وانت يا ” ست بهية ” مؤمنة بهذه الطاقات وبأننا قادرون ان نقدم ونعطي اكثر لكن الفرص في البلد ضيقة ويجب ان نوسعها بهمتكم وبهمة الجميع.

بعد ذلك جالت الحريري برفقة مكاوي والحضور على ارجاء المعرض مطلعين على اللوحات المعروضة ومستمعين من الفنانين المشاركين الى شرح حولها .

واثنت الحريري بالمناسبة على اقامة هذا المعرض منوهة بإبداعات الفنانين المشاركين ومثمنة نشاط وجهود وبرامج جمعية رعاية اليتيم من أجل تأمين الرعاية المستدامة لأبنائها وخاصة الأطفال ذوي الحاجات الاضافية الذين اقيم هذا المعرض لدعمهم .

هذا ويتواصل المعرض في خان الافرنج الأحد 9 كانون الأول من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 7 مساءاً .