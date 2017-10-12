بايل سيرحل عن الريال بسبب الاصابات

اعرب ​جون توشاك​ المدير الفني السابق لمنتخب ويلز عن خوفه بان يكون سبب رحيل غاريث بايل عن ​ريال مدريد​ هي كثرة الاصابات في الفترة الاخيرة.

وفي حديث صحفي نشرته صحيفة الدايلي ميل الانكليزية قال توشاك :”كثرة الإصابات في الفترة الاخيرة قد تطيح باللاعب الويلزي غاريث بايل عن صفوف الريال”.واضاف:”إصاباته ربما تعرقله الآن ، ولقد غاب العديد من المباريات عن الريال ومع ذلك حقق الفريق الألقاب، وهذا الامر قد يكون السبب لرحيله”.

يذكر ان بايل منذ الموسم الماضي يتعرض لكثير من الاصابات وقد ادى هذا لانخافض مستواه وهذا ما جعله يتعرض للعديد من الانتقادات.