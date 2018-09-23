بايرن ميونيخ يحقق فوزه الرابع ملحقا بشالكه خسارته الرابعة

اكمل نادي ​بايرن ميونيخ​ حامل ​اللقب​ مسيرته الناجحة وحقق فوزه الرابع على التوالي في ​البوندسليغا​ الالمانية لهذا الموسم .البايرن عاد من ملعب فيلتينس ارينا معقل نادي ​شالكه​ بفوز مريح بنتيجة 2 – 0 ليحقق نقطته ال 12 بينما تلقى شالكه هزيمته الرابعة تواليا وبقي في المركز الاخير من الترتيب بصفر من النقاط.

واكمل شالكه مشواره المتعثر بعد ان سقط مرة جديدة امام متصدر البونسليغا وهو لم يفز في 13 لقاء سابق متعادلا ب2 وخاسرا 11 بينما تابع مانويل نور تفوقه على فريقه السابق اذ لم يخسر امامه للمرة ال 14 وايضا حقق اللاعب غوريتسكا اول فوز مع فريقه الجديد بايرن ميونيخ على فريقه السابق شالكه