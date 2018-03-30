بايرن ميونخ يبتكر حيلة لتبرير بيع ليفاندوفسكي المحتمل

لا تزال التقارير الصحفية تتحدث عن رغبة البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني في الرحيل والانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل.

ووفقا للصحفي الإسباني أجوستين مارتين فإن إدارة بايرن قد استسلمت بشكل كبير فيما يتعلق بإمكانية الإبقاء على الدولي البولندي واقناعه بعدم الرحيل للملكي.

ويعتقد مارتين أن إدارة بايرن ستزعم أن النادي كان مجبرا على بيع ليفاندوفسكي لأن المهاجم قرر رفض قيم النادي، وذلك لتبرير فشلها في منع صاحب الـ29 عاما من الانضمام للمرينجي.

وقال مارتين: “القصة واضحة.. سيحاولون إظهار اللاعب على أنه الشخص السيئ، ما دفعهم في النهاية إلى الاضطرار لبيعه”.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن بايرن قد حدد 3 بدائل للتعاقد مع أحدهم لتعويض رحيل ليفانوفسكي وهم تيمو فيرنر من لايبزيج، ألفارو موراتا من تشيلسي، وإدينسون كافاني من باريس سان جيرمان.